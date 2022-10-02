07:26 (мск), источник: Коммерсантъ
США и Венесуэла договорились об обмене заключенными в формате «семь на два»
Венесуэла 1 октября освободила семерых заключенных американцев, в том числе пятерых руководителей нефтяных компаний, в обмен на освобождение двух родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные лица США. При этом, согласно заявлению высокопоставленного чиновника американской администрации, политика Вашингтона в отношении Каракаса не изменилась.