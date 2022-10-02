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07:26 (мск), источник: Коммерсантъ

США и Венесуэла договорились об обмене заключенными в формате «семь на два»

Венесуэла 1 октября освободила семерых заключенных американцев, в том числе пятерых руководителей нефтяных компаний, в обмен на освобождение двух родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные лица США. При этом, согласно заявлению высокопоставленного чиновника американской администрации, политика Вашингтона в отношении Каракаса не изменилась.

Источник: AP 2022

По словам официальных лиц, в обмен включены руководители Citgo Petroleum, находившиеся в заключении в течение многих лет, а также ветераны морской пехоты США Мэтью Хит и Осман Хан. Их, согласно заявлению США, обменивают на двух племянников жены господина Мадуро, которые находились в заключении по обвинению в торговле наркотиками.

Президент Джо Байден заявил, что «незаконно задержанные» американцы «скоро воссоединятся со своими семьями и вернутся в объятия своих близких, где им самое место». «Сегодня мы празднуем, что семь семей снова станут единым целым. Всем семьям, которые все еще страдают и разлучены со своими близкими, которые незаконно задержаны, — знайте, что мы по-прежнему привержены тому, чтобы добиваться их освобождения», — заявил господин Байден.

Договоренность об обмене заключенными последовала за секретными переговорами между Вашингтоном и правительством Николаса Мадуро, которое находится под жесткими американскими санкциями, отмечает Reuters.

Мария Федотова

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