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1 октября, источник: РБК

В ВГА сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В Запорожье слышны взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Административный центр находится в подконтрольной Киеву части региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Мои земляки насчитали уже не менее шести взрывов», — сообщил Рогов в телеграм-канале. Он пообещал сообщить «природу, подробности, и результаты взрывов» позже.

Российские силы контролируют центральную и южную части Запорожской области — по словам Рогова, это около 73% региона. 23—27 сентября на этой территории прошел референдум о вхождении в состав России — это решение поддержали 93,1% голосовавших.

За присоединение на референдумах выступили также жители ЛНР, ДНР и Херсонской области. Президент России Владимир Путин подписал с их главами договоры о вхождении их в состав страны на правах новых субъектов.

Рогов заявил, что временной столицей после вхождения Запорожской области в состав России станет Мелитополь.

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