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01:09 (мск), источник: Известия

Серия из семи взрывов прогремела в небе над Херсоном

Не менее семи взрывов были зафиксированы в Херсоне в воскресенье, 2 октября. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Предположительно, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом отмечается, что следов от ракет замечено не было.

30 сентября Графчикова показала кадры с места обстрела Херсона украинскими боевиками. Взрыв прогремел минувшей ночью: прилетела одна ракета HIMARS. В результате удара погибли два человека, один ранен. Среди жертв — первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев.

Ранее стало известно, что под огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал жилой дом на улице 40 лет Октября в Херсоне. Сообщается, что один человек получил тяжелое ранение, еще пятеро находятся в состоянии средней тяжести.

27 сентября ВСУ нанесли удар по гостинице в Херсоне, есть пострадавшие. По словам министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева, состояние раненых оценивается как стабильное, но их число не уточняется.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также республиках Донбасса усилились на фоне проведения референдумов о вхождении в состав России. Вместе с тем, как отметили в избиркоме региона, референдум по вхождению Херсонской области в состав России признан состоявшимся, явка превысила необходимый порог в 50%.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов украинских военных.

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