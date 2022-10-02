16:08 (мск), источник: ТАСС
Зеленский утверждает, что Красный Лиман полностью зачищен
КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВС Украины «полностью зачистили» Красный Лиман.
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«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью», — сказал он.
Видеообращение Зеленского размещено в Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска из-за создания угрозы окружения были выведены из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. По словам Конашенкова, войска были выведены «на более выгодные рубежи». По словам официального представителя Минобороны России, на краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных, однако противник ввел резервы и продолжил наступление, имея значительное превосходство в силах и средствах.