10:09 (мск), источник: ТАСС
В Красноярском крае назвали причину жесткой посадки вертолета в 2021 году
ЧП произошло из-за ошибки пилота, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Ошибка пилота стала причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, произошедшей в ноябре прошлого года. Об этом говорится в понедельник в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый в качестве командира воздушного судна осуществлял управление вертолетом по маршруту п. п. Игарка (Городская) — п. п. Светлогорск (Плотина). При заходе на посадку он допустил ошибку в технике пилотирования, которая привела к жесткой посадке и повреждению вертолета», — сообщили в ведомстве.
Обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) утверждено. Уголовное дело направлено в Туруханский районный суд.
Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ ТАСС сообщили, что вертолет при заходе на полосу задел кроны деревьев, в результате чего произошло ЧП. В СК уточнили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта»). Собственнику вертолета — авиакомпании «Норильск-авиа» был причинен ущерб на сумму 36 млн рублей.
11 ноября 2021 года вертолет Ми-8 авиакомпании совершил аварийную посадку недалеко от поселка Светлогорск в Туруханском районе. На борту находились три человека, никто не пострадал.