Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

«Конечно, для нас немаловажным является освобождение на Артемовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — сказал он.
Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.
«Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину», — рассказал Пушилин.
По его словам за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали.
«Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения — это и тяжелая артиллерия и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно», — отметил глава ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.