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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Конечно, для нас немаловажным является освобождение на Артемовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — сказал он.

Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.

По его словам, с конца февраля из-за действий ВСУ погибли 460 мирных жителей, из них 22 ребенка. Еще 1931 человека получили ранения, в том числе 135 детей.

«Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину», — рассказал Пушилин.

По его словам за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали.

«Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения — это и тяжелая артиллерия и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно», — отметил глава ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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