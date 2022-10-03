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11:12 (мск), источник: Известия

В ЛНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ при попытках атаковать

Украинские войска в ходе попыток атаковать союзные силы несут колоссальные потери, но Киев это не волнует. Об этом 3 октября заявил в эфире «Соловьев Live» офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У противника потери колоссальные, но, подчеркиваю, он [Киев] с этим не считается», — подчеркнул он.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорыва линии боевого соприкосновения в районе города Кременная, но союзные силы сдерживают их натиск. Как пояснил Марочко, после отхода из Красного Лимана военнослужащие ЛНР закрепились на подступах к этому город, добавил он.

«На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону — в районе населенного пункта Кременная», — отметил Марочко.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал об обстановке в Кременной, которую снова обстреливают украинские боевики. По его словам, обстрелы украинской стороны носят хаотичный характер.

В настоящее время линия обороны проходит по границе Кременной после вынужденного отвода союзных войск из Красного Лимана. В этом городе ожидается вероятное наступления Вооруженных сил Украины.

1 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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