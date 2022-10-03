Украинские войска попали в «огневой мешок» на территории ЛНР

«Украинские войска зашли в “огневой мешок” и активно уничтожаются нашими войсками. Им удалось продвинуться на небольшое расстояние — 1,5−2 километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трёх сторон наших сил и РФ — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР», — заявил Марочко журналистам.
По его словам, киевский режим «планомерно уничтожает украинских солдат, абсолютно бессмысленно посылая на верную гибель».
«Никакой абсолютно тактики и стратегии нет в этом», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.