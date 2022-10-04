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04:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв урагана «Иэн» в США превысило 100 человек

Не меньше 104 человек погибли из-за урагана «Иэн» в США, сообщил CNN со ссылкой на данные местных властей. Ранее было известно о 77 смертях.

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Больше всего смертей приходится на Флориду. Офис шерифа сообщил телеканалу, что в округе Шарлотт стало известно о гибели не меньше 24 человек. Причины смертей напрямую или косвенно связаны с ураганом. Еще четыре смерти зафиксировано в Северной Каролине.

Ураган обрушился на Флориду в среду, 28 сентября. Ураган привел к масштабным разрушениям, рекордным наводнениям и массовому отключению электроэнергии. Скорость ветра достигала 150 миль в час. Президент США Джо Байден говорил, что «Иэн» может стать самым смертоносным ураганом в истории Флориды и что на восстановление могут потребоваться месяцы или годы.

Леонид Уварчев

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