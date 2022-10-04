В ВС РФ в рамках частичной мобилизации уже прибыли более 200 тыс. человек

«В соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тыс. человек», — сказал Шойгу.
По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах», — сказал Шойгу.
Обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
Большое количество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, никому из них не нужно отказывать, если на то нет серьезных оснований, сообщил Шойгу.
«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — сказал Шойгу.
Министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».