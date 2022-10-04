ВКС поразили под Днепропетровском штаб воздушного командования ВСУ «Восток»

«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования “Восток” ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, ракетные удары пришлись по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии на Купянском направлении. Потери этих подразделений составили около ста человек, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении российские военные нанесли массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады и двум пунктам временной дислокации националистов. Там потери ВСУ оцениваются в 120 человек и 14 единиц бронетехники. А на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС уничтожили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Ракетные удары в городе Запорожье поразили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич».
Истребители за минувшие сутки сбили два украинских самолета — Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.