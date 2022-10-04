15:59 (мск), источник: РБК
Минобороны России заявило об уничтожении 120 военных ВСУ возле Лимана
Ведомство регулярно заявляет о потерях Вооруженных сил Украины на лиманском направлении, а власти ДНР обещают отбить у Киева город.
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Российские военные нанесли удал по подразделениям 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе села Торское в Донецкой области, заявили в Минобороны России. В результате, по данным ведомства, убиты более 120 украинских военных, уничтожено 14 единиц бронетехники.
Торское находится в Краматорском районе Донецкой области, примерно в 16 км от города Лиман (Красный Лиман). Россия контролировала его с мая, но 1 октября министерство сообщило об отводе войск оттуда «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. Власти ДНР собираются отбить город у Украины, а Минобороны с тех пор ежедневно отчитывается о потерях ВСУ на этом направлении.
Как сообщает Минобороны, на лисичанском направлении в районе села Григоровка Вооруженные силы России уничтожили за последние сутки до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин.
Помимо этого, утверждает ведомство, на криворожском и андреевском направлениях в результате ударов ВКС уничтожены девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих ВСУ.
Министерство заявило также об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в ДНР и радиолокатора зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Александровка в Днепропетровской области. Кроме того, авиация ВСК сбила в ДНР украинский Су-25, а в Херсонской области — Су-24 воздушных сил Украины.