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16:47 (мск), источник: © РИА Новости

Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник

ХЕРСОН, 4 окт — РИА Новости. Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках были обнаружены два диверсанта, которые в ходе боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.

Во время обыска там обнаружили два самодельных взрывных устройства, начиненные болтами и гайками.

«Было принято решение не извлекать их, а уничтожить на месте накладным зарядом», — отметил источник.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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