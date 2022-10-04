Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник

«В ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках были обнаружены два диверсанта, которые в ходе боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.
Во время обыска там обнаружили два самодельных взрывных устройства, начиненные болтами и гайками.
«Было принято решение не извлекать их, а уничтожить на месте накладным зарядом», — отметил источник.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.