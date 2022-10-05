Суд признал виновным бывшего гендиректора «Зимней вишни»

Бывший менеджер, а с декабря 2016 года владелец 7% акций ККК обвиняется в даче взятки при проведении реконструкции комбината под ТРЦ в 2013—2014 годах. Как сообщил адвокат подсудимого Вадим Трифонов, суд констатировал в приговоре, что «вина Вишневского установлена в даче взятки (ст. 291 УК РФ) при посредничестве Ефимкина главе инспекции строительного надзора Кемеровской области Комковой в группе лиц с Чередниченко и Комковым Эдуардом».
На заседании суда 3 октября в своем последнем слове Вячеслав Вишневский раскаялся, попросил прощения у родственников жертв и заявил, что для него «стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию».
В итоге он попросил суд «отнестись с пониманием к его личности и ограничиться по возможности минимальным наказанием».
За получение взятки и ее обналичивание в декабре прошлого года экс-начальник кузбасской областной стройинспекции Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн руб., ее сын Эдуард — к 10 годам лишения свободы, владелец ООО «ИСК ''Ресурс''» Никита Чередниченко — к 15 годам.
В марте 2018 года в результате пожара в ТРЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Игорь Лавренков, Кемерово