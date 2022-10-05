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12:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд признал виновным бывшего гендиректора «Зимней вишни»

Судья Центрального районного суда Кемерово Александр Вялов приступил к оглашению приговора бывшему генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Вячеславу Вишневскому. В период его руководства здания комбината были перестроены в торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами. Суд признал его виновным. Гособвинение запросило для Вячеслава Вишневского наказание в виде десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере 490 млн руб.

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Бывший менеджер, а с декабря 2016 года владелец 7% акций ККК обвиняется в даче взятки при проведении реконструкции комбината под ТРЦ в 2013—2014 годах. Как сообщил адвокат подсудимого Вадим Трифонов, суд констатировал в приговоре, что «вина Вишневского установлена в даче взятки (ст. 291 УК РФ) при посредничестве Ефимкина главе инспекции строительного надзора Кемеровской области Комковой в группе лиц с Чередниченко и Комковым Эдуардом».

На заседании суда 3 октября в своем последнем слове Вячеслав Вишневский раскаялся, попросил прощения у родственников жертв и заявил, что для него «стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию».

По его словам, «данный процесс выявил нарушения закона РФ с моей стороны как бывшего руководителя юрлица, о чем я искренне сожалею и раскаиваюсь, как и прошу прощения у общества за себя и своих подчиненных».

В итоге он попросил суд «отнестись с пониманием к его личности и ограничиться по возможности минимальным наказанием».

За получение взятки и ее обналичивание в декабре прошлого года экс-начальник кузбасской областной стройинспекции Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн руб., ее сын Эдуард — к 10 годам лишения свободы, владелец ООО «ИСК ''Ресурс''» Никита Чередниченко — к 15 годам.

В марте 2018 года в результате пожара в ТРЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Игорь Лавренков, Кемерово

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