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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.

Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.

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