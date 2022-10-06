Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

«Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.
Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.