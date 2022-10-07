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15:50 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях

Попытки Вооруженных сил Украины наступить на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях были успешно отражены российской армии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сказал он.

Уточняется, что на Купянском направлении ВСУ пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась форсировать реку Жеребец. На Николаево-Криворожском направлении предпринята попытка организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области.

По словам Конашенкова, потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении превысили 300 человек, на Купянском — 80 и на Краснолиманском — 30.

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР, который находился под контролем российской армии с мая. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.

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