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20:33 (мск), источник: © РИА Новости

МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС», — говорится в заявлении.

Организация не уточнила, откуда наносились удары.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в отечественную энергосистему.

Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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