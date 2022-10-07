МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов

«Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС», — говорится в заявлении.
Организация не уточнила, откуда наносились удары.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в отечественную энергосистему.
Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.