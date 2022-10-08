15:18 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы сроки возобновления работы на Керченской паромной переправе
Керченская паромная переправа возобновит перевозку пассажиров 9 октября во второй половине дня.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
По данным СК, по меньшей мере три человека погибли при ЧП на мосту. Предварительно, они могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.