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02:31 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье обстреляли казарму украинской артбригады

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Казарма украинской артбригады обстреляна в Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Букеты “Герани” расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется… Город Запорожье был и будет свободным», — написал он.

Ранее глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух заявил об обстрелах Запорожья, призвав граждан оставаться в укрытиях. Секретарь администрации сообщил, что в результате пострадала инфраструктура города.

По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре.

На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

Ранее Рогов пообещал, что украинская армия будет полностью изгнана из Запорожской области.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

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