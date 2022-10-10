Исследование: засушливые области на Земле будут появляться чащеПрогнозы ученых неутешительны
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
12Погиб актер Сергей Пускепалис
08:55 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть “освобождена”. Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
Зеленский призвал НАТО к 'превентивным' ударам по России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Херсонской области сорвана попытка сосредоточения ВСУ
Истребители ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-24
Стремоусов: наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось
Более 13 тысяч жителей Херсонской области получили паспорта РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта