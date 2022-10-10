Датский остров вблизи газопровода «Северный поток» остался без электричества

Отмечается, что электричество отключили в 7.49 по местному времени (8.49 мск). «Мы прилагаем все усилия, чтобы найти причину проблем с электричеством, но в настоящее время понятия не имеем, что произошло», — рассказала представитель компании-поставщика электроэнергии Trefor.
Ожидается, что на всем острове подача электроэнергии полностью возобновится около 12.00 по местному времени (13.00 мск).
8 октября сообщалось, что власти Великобритании распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла заминировать Россия. Министры также попросили ВМФ провести обследование важнейших трубопроводов и кабелей «на случай, если Москва уже развернула дистанционные мины».