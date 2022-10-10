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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, ранение получил 17-летний подросток, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Количество пострадавших от обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) горловчан возросло до трех. По уточненным данным, ранение получил 17-летний подросток М. Д. А. 27.08.2005 года рождения, во время обстрела находившийся на остановке общественного транспорта “Гольмовский поворот” (Никитовский район Горловки). Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате артобстрела по улице Пересыпкина ранены двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».

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