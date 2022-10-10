Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

«Количество пострадавших от обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) горловчан возросло до трех. По уточненным данным, ранение получил 17-летний подросток М. Д. А. 27.08.2005 года рождения, во время обстрела находившийся на остановке общественного транспорта “Гольмовский поворот” (Никитовский район Горловки). Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате артобстрела по улице Пересыпкина ранены двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».