В Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону

«В Херсоне все спокойно. Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона, как всегда, отбиты. Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО», — заявил он в опубликованном видео.
Корреспондент РИА Новости минувшим вечером сообщал, что в городе прогремели около десяти взрывов, предположительно сработала система противовоздушной обороны. Позднее представитель экстренных служб уточнил, что в районе Антоновского моста упали две ракеты, четыре снаряда удалось сбить. Жертв нет.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. До этого времени автотранспорт мог попасть на левый берег Днепра паромом либо по плотине Каховской ГЭС. Ширина Антоновского моста 25 метров, он состоит из 30 пролетов. Украинские войска регулярно обстреливают сооружение из американских систем HIMARS. Сейчас мост в аварийном состоянии, проезд по нему закрыт. Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, как только вооруженные силы отодвинут линию фронта, власти быстро восстановят Антоновский мост.