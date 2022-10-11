В ЛНР выбили украинские войска из двух сел, отодвинув линию соприкосновения

«Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ с целью перерезания наших коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежное, Северодонецк», — отметил он.
По его словам, украинские войска пытаются выйти к дороге, чтобы перерезать коммуникации и выйти в тыл подразделениям, расположенным в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке.
Фомченков добавил, что российские войска перешли к активной обороне.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.