ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области

«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — говорится в заявлении.
В ведомстве пообещали устранить последствия удара в максимально короткий срок.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, накануне в Шебекино в результате атаки погибла женщина, три частных домовладения получили повреждения. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.