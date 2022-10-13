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13:50 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области

Российские военные сорвали атаку украинских сил в Херсонской области, уничтожив четыре танка и более 20 человек, сообщается в телеграм-канале Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ на танках и боевых машинах пехоты (БМП) атаковали позиции российских десантников, чтобы провести разведку и прорвать оборону.

Спецоперация на Украине

Атакующих обнаружили беспилотники. После получения разведданных расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ открыли огонь «по атакующей бронетехнике».

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате, как сообщает Минобороны, российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 украинских военных. «Атака противника была сорвана», — отметили в ведомстве.

Накануне, 12 октября, Минобороны России также сообщало об отражении новых попыток украинской армии продвинуться вперед на различных направлениях. В частности, подразделениям ВСУ удалось выйти к населенному пункту Кисловка в Харьковской области, но в итоге их удалось отбросить на исходные позиции, заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, на этом направлении атаки украинских войск были также отражены в районах населенных пунктов Табаевка и Орлянка (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР, к северо-западу от Сватово). Общие потери ВСУ и наемников за сутки превысили 100 военных, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

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