10:21 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгородской области несколько человек погибли после обстрела ВСУ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области есть жертвы, сообщили в СК.
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«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно приостановили.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.