Белгородский губернатор сообщил о двух раненых в ходе обстрела

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — написал он.
Незадолго до сообщения губернатора СМИ и Telegram-каналы распространили видео, на которых слышны звуки взрывов. Авторы съемки утверждают, что на видео запечатлена работа системы противовоздушной обороны над Белгородом. По данным «РИА Новости», прозвучало не менее 16 взрывов.
15 октября днем губернатор региона сообщал о попадании снаряда в один из резервуаров нефтебазы на территории Белгородского района. Также вчера 14 снарядов попали в погранпункт Шебекино.