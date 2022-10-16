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15:45 (мск), источник: Life.ru

Житель Белгородской области лишился ступни, подорвавшись на мине

Житель Шебекинского городского округа подорвался на мине, мужчине оторвало ступню. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Гладков предупредил жителей региона, что сейчас в местных лесах находиться опасно, поэтому людям следует воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов. Позже губернатор Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи. Он также добавил, что «есть незначительные повреждения домов, заборов и машин».

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