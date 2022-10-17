09:59 (мск), источник: © РИА Новости
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города.
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в центре прогремели два взрыва.
«Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он в Telegram.
Также поступает информация о взрывах в Одессе.
Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.