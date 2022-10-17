ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих

«Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Добавляется, что военные были доставлены в одно из медицинских учреждений республики для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации после истязаний, которым они подверглись во вражеском плену.