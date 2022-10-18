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09:26 (мск), источник: Московский комсомолец

Нанесена серия ударов по Киеву, Харькову, Николаеву, Житомиру и Днепру

Утром во вторник, 18 октября, над всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что удары были нанесены по ряду крупных городов страны.

Спецоперация на Украине

Так в результате двух ударов был выведен из строя объект энергетической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух сериях взрывов в городе. Он отметил, что удары пришлись на один из промышленных районов города. Также сообщается, что в Харькове приостановлено движение поездов метрополитена.

Кроме того, сообщается об ударах по Кривому Рогу и Николаеву, в этих городах нарушено электроснабжение. Удары по объектам энергетической инфраструктуры также были нанесены в Житомире.

Позже пришли сообщения об ударах по Киеву. О характерах повреждений пока не сообщается.

Анатолий Ильин

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