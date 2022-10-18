Нанесена серия ударов по Киеву, Харькову, Николаеву, Житомиру и Днепру

Так в результате двух ударов был выведен из строя объект энергетической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровске). Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух сериях взрывов в городе. Он отметил, что удары пришлись на один из промышленных районов города. Также сообщается, что в Харькове приостановлено движение поездов метрополитена.
Кроме того, сообщается об ударах по Кривому Рогу и Николаеву, в этих городах нарушено электроснабжение. Удары по объектам энергетической инфраструктуры также были нанесены в Житомире.
Позже пришли сообщения об ударах по Киеву. О характерах повреждений пока не сообщается.