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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили пункт управления группировки «Днепр»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские войска поразили пункт управления объединенной группировки украинских войск «Днепр» в районе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ “Днепр” и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса “Искра”, — говорится в сводке военного ведомства.

Такого результата удалось достичь во время очередной серии ракетных ударов по энергетическим объектам и системе военного управления Украины.

Краснолиманское направление

Помимо этого, российская армия нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка в ЛНР, а также Карповка и Ивановка в ДНР. Благодаря этому удалось сорвать планы противника по переправе через реку Жеребец.

Потери ВСУ составили:

  • 46 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Также поражены «56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах», отмечает МО РФ.

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