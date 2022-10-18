ВС России поразили пункт управления группировки «Днепр»

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ “Днепр” и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса “Искра”, — говорится в сводке военного ведомства.
Такого результата удалось достичь во время очередной серии ракетных ударов по энергетическим объектам и системе военного управления Украины.
Помимо этого, российская армия нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка в ЛНР, а также Карповка и Ивановка в ДНР. Благодаря этому удалось сорвать планы противника по переправе через реку Жеребец.
Также поражены «56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах», отмечает МО РФ.