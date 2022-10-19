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09:46 (мск), источник: ТАСС

Власти Херсонщины разослали жителям СМС с предписанием срочной эвакуации

ХЕРСОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Херсонской области направили жителям региона СМС-сообщения, предписывающие срочно эвакуироваться из-за угроз обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в тексте рассылки. Также в нем указан телефонный номер для связи.

Достоверность этой информации подтвердил ТАСС представитель экстренных служб Херсонской области.

Во вторник командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы России имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, власти Херсонской области ожидают обстрелов Херсона и региона со стороны ВСУ.

Как сообщил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, мирные жители правобережной части Херсонской области будут эвакуированы на левый берег Днепра. По его словам, добровольное перемещение жителей будет проводиться организованно и бесплатно.

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