Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
11:02 (мск), источник: РБК

В Белгороде в объект инфраструктуры попал снаряд

По словам Гладкова, повреждения не повлияют на работу энергообеспечения Белгорода.

Спецоперация на Украине

В один из объектов инфраструктуры в Белгороде попал снаряд, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал он.

С начала октября власти приграничных с Украиной российских регионов начали чаще сообщать об обстрелах. В частности, Белгородская область за минувшие сутки, 18 октября, подвергалась обстрелам три раза.

Снаряды попали на территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Пострадал один человек. Также были обстреляны четыре населенных пункта в Грайворонском городском округе и село Старый Хутор в Валуйском городском округе, сообщал Гладков. Некоторые села остались без электричества.

Число обстрелов растет на фоне напряженной ситуации в зоне спецоперации на Украине. Как заявил командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов и «подтягивают на передовую все имеющиеся резервы».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Очень тяжелая ситуация»: Зеленский снял видеообращение
Реакция Кремля на слова Зеленского о планах России
Спецоперация на Украине
ВСУ выпустили пять ракет по Херсону, их сбила ПВО
Жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра
В Белгороде в объект инфраструктуры попал снаряд
В Энергодаре отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта