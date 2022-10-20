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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщает украинское издание «Страна».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Воздушная тревога по всей территории Украины», — пишет «Страна». Информацию о воздушной тревоге подтвердили в областных военных администрациях большинства регионов Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а иногда и по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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