Минобороны сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины

Близ села Суханово в Херсонской области ВСУ «вклинились в оборону» российских войск, министерство сообщает, что отбить атаку удалось после введения в бой танкового резерва и «засадных действий».
«Противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — сообщили в Минобороны России.
За сутки на этом направлении погибли более 200 военных Украины, 14 танков, 16 бронемашин и семи автомобилей, отчитались в министерстве. В качестве трофеев захватили два танка и одну БМП, 18 украинских военных пленены.
Украинские военные также пытались форсировать реку Жеребец на территории ЛНР и ДНР, российские войска сосредоточенным огнем отбросили их на исходные позиции.
В Херсоне сложилась непростая ситуация, возможны «самые непростые решения», рассказал командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин. Он пояснил: «Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом».
Накануне, 19 октября, президент Владимир Путин ввел в Херсонской области военное положение. Аналогичный режим действует также в Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Жители четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра эвакуируются, это «тяжелое, но верное решение», говорил глава администрации региона Владимир Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов 13 октября заверил, что «никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», 19 октября сообщил, что «добровольная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области продолжается». Стремоусов 20 октября сообщил, что «линии фронтов неприкосновенны».