Выбраны самые смешные фотографии дикой природы В этом году вперед вырвались кунг-фу белка, не очень грациозная зебра, флиртующая лиса, дружелюбный енот и другие животные.
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
12:39 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины

Украинские войска попытались прорвать обороняющиеся российские войска в направлении Новая Каменка и Червоный Яр, ВСУ задействовали до трех батальонов на узком участке фронте, в том числе один танковый. Об этом сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Близ села Суханово в Херсонской области ВСУ «вклинились в оборону» российских войск, министерство сообщает, что отбить атаку удалось после введения в бой танкового резерва и «засадных действий».

«Противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — сообщили в Минобороны России.

За сутки на этом направлении погибли более 200 военных Украины, 14 танков, 16 бронемашин и семи автомобилей, отчитались в министерстве. В качестве трофеев захватили два танка и одну БМП, 18 украинских военных пленены.

Украинские военные также пытались форсировать реку Жеребец на территории ЛНР и ДНР, российские войска сосредоточенным огнем отбросили их на исходные позиции.

Кроме того, российские войска продолжили наносить удары оружием большой дальности по объектам энергетики и управления на Украине, все назначенные цели были поражены, говорится в сообщении российского Минобороны.

В Херсоне сложилась непростая ситуация, возможны «самые непростые решения», рассказал командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин. Он пояснил: «Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом».

Накануне, 19 октября, президент Владимир Путин ввел в Херсонской области военное положение. Аналогичный режим действует также в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

Жители четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра эвакуируются, это «тяжелое, но верное решение», говорил глава администрации региона Владимир Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов 13 октября заверил, что «никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», 19 октября сообщил, что «добровольная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области продолжается». Стремоусов 20 октября сообщил, что «линии фронтов неприкосновенны».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военное положение и «режимы реагирования». Что важно о них знать
«Неожиданные»: в Киеве пообещали реакцию РФ на новый указ Зеленского
Спецоперация на Украине
Рогов рассказал о задаче Киева захватить ЗАЭС до выборов США
В Запорожской области пока не планируют полную мобилизацию
МО РФ показало поражение украинской техники дронами-камикадзе
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта