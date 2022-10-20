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14:51 (мск), источник: Известия

Лондон заявил о выпущенной истребителем РФ ракете по британскому самолету

Российский истребитель выпустил ракету рядом с невооруженным британским военным самолетом во время планового патрулирования над Черным морем 29 сентября. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает 20 октября телеканал Sky News.

Источник: Reuters

Как утверждает глава минобороны Великобритании, Россия признала, что в международном воздушном пространстве произошел инцидент и объяснила его технической неисправностью.

Уоллес назвал произошедшее потенциально опасным. Он добавил, что британское патрулирование над Черным морем было первоначально приостановлено, но теперь возобновлено и сопровождается истребителями.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.

До этого, в августе, сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

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