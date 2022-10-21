Кадыров заявил, что ВСУ предприняли попытку прорваться на одном из участков фронта

По словам Кадырова, попытка оказалась неудачной. Бойцы полка «Ахмат» уничтожили боевую машину пехоты, танк и личный состав.
«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе. Спецназ “Ахмат” уверенно держит ситуацию под контролем», — поделился Кадыров.
Ранее Кадыров рассказал, что его сыновья участвовали в бою с украинскими боевиками. По его словам, внуки первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — побывали на линии боевого соприкосновения, где в настоящее время «идут ожесточенные бои с украинскими националистами». Кадыров назвал сыновей «чеченскими воинами», которые «сразу взялись за дело».