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11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Кадыров заявил, что ВСУ предприняли попытку прорваться на одном из участков фронта

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о попытке Вооруженных сил Украины прорваться на одном из участков фронта.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам Кадырова, попытка оказалась неудачной. Бойцы полка «Ахмат» уничтожили боевую машину пехоты, танк и личный состав.

«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе. Спецназ “Ахмат” уверенно держит ситуацию под контролем», — поделился Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что его сыновья участвовали в бою с украинскими боевиками. По его словам, внуки первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — побывали на линии боевого соприкосновения, где в настоящее время «идут ожесточенные бои с украинскими националистами». Кадыров назвал сыновей «чеченскими воинами», которые «сразу взялись за дело».

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