ВСУ при обстреле Херсона целились в журналистов, заявил Стремоусов

«Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Погибли четыре человека, в том числе двое сотрудников местной телерадиокомпании «Таврия», десять пострадали.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.