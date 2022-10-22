Бывшего главу Китая вывели со съезда Компартии

В субботу на закрытии съезда Компартии Китая из зала «неожиданно вывели» бывшего руководителя страны Ху Цзиньтао. Представители власти пока не объяснили, почему это было сделано.
На видеозаписи видно, как к Ху Цзиньтао, сидящему по левую руку от главы КНР Си Цзиньпина, подходят два человека, один из них берет бывшего главу государства за руку, что-то говорит и пытается увести. Действующий глава государства наблюдает за происходящим молча. В итоге Ху Цзиньтао и двое мужчин уходят.
В субботу завершился XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого, как ожидается, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР 69-летний Си Цзиньпин будет переизбран на третий, беспрецедентный срок. В 2018 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие ему руководить страной неограниченный срок.
Агентство «Синьхуа» опубликовало список нового состава центрального комитета КПК. В него не попали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК компартии, руководящего органа. Речь идет о 67-летнем Ли Кэцяне, 72-летнем председателе постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, 67-летнем председателе Всекитайского комитета народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Яне и 68-летнем вице-премьере Хань Чжэне.
Кроме того, в уставе партии закрепили противодействие независимости Тайваня — этот остров Пекин считает своей отколовшейся провинцией.
«[Парламент] согласен включить в устав партии заявление о решительном противодействии и сдерживании сепаратистов, добивающихся “независимости Тайваня”, — говорится в резолюции.