«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
01:26 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По словам Тимошенко география прилетов широкая, попадания были в частности в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. Есть объекты с серьёзными повреждениями, 2,7 миллиона тысяч абонентов по состоянию на 11.00 были без электричества.

«Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 — 1 361 308 абонентов без света», — сообщал Тимошенко в эфире телеканала «Рада».

Он заверил, что есть попадания в объекты энергообеспечения — подстанции, генерирующие объекты, из-за этого ситуация сложная, есть недостача электроэнергии в сети.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно». Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Су-30СМ ВКС РФ при патрулировании уничтожил украинский самолет
Власти Херсона призвали жителей незамедлительно покинуть город
В МО рассказали о закупке ВСУ дронов для распыления химвеществ
ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика