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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что все цели удалось поразить.

Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления ВСУ в Запорожской области и по украинским подразделениям в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. В Херсонской, Харьковской областях, в ДНР и Николаеве российские военные уничтожили пять складов боеприпасов противника.

Кроме того, в районе Алексеевки в Днепропетровской области удалось ликвидировать нефтехранилище с дизельным топливом для нужд ВСУ. В Черкасской области уничтожили склад с авиационным топливом.

За сутки российские системы ПВО сбили 15 беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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