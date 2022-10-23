Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что все цели удалось поразить.
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления ВСУ в Запорожской области и по украинским подразделениям в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. В Херсонской, Харьковской областях, в ДНР и Николаеве российские военные уничтожили пять складов боеприпасов противника.
Кроме того, в районе Алексеевки в Днепропетровской области удалось ликвидировать нефтехранилище с дизельным топливом для нужд ВСУ. В Черкасской области уничтожили склад с авиационным топливом.
За сутки российские системы ПВО сбили 15 беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.