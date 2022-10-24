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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — cказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В районе реки Ингулец также сорвана попытка прорыва линии обороны.

По его словам, российские войска контролируют ситуацию.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

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