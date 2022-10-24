Бастрыкину доложат о словах журналиста Красовского об украинских детях

Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». Красовский на это сказал, что «топить таких надо было», «сказал, что москали оккупировали — и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением», «в смерекову хату забивать и жечь этих детей».
«Председатель СК России запросил доклады по происшествиям в Москве … А. А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — говорится в сообщении.
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным» и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова.