СК назвал версии крушения Су-30 в Иркутске

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, уже были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, была произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, добавили в СК. Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Накануне самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота в результате трагедии погибли, информации о пострадавших гражданских не поступало. На территории Ленинского округа был введен режим ЧС муниципального характера.