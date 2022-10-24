14:06 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
Атаки отражены в направлении населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны.
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Российские военные отразили атаки украинских сил на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
По данным ведомства:
Российская спецоперация на Украине продолжается восемь месяцев. 18 октября недавно назначенный командующим группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин заявил, что обстановка в зоне военных действий напряженная, поскольку украинские силы стремятся прорвать оборону и для этого «подтягивают на передовую все имеющиеся резервы». На следующий день, 19 октября, президент Владимир Путин объявил военное положение на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.