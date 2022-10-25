Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сказали в ведомстве.
На Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции на узком фронте силами батальонной тактической группы в районе Куземовки. Артиллерия отбросила противника на исходные позиции, уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 182-х районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.