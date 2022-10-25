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13:56 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 25 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сказали в ведомстве.

На Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции на узком фронте силами батальонной тактической группы в районе Куземовки. Артиллерия отбросила противника на исходные позиции, уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

«На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», — добавили в Минобороны.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 182-х районах.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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