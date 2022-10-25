Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму», российские военные показывают там пример героизма.
«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории… По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных… было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому… В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — сказал Киселев.
Он добавил, что, несмотря на понесенные потери, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.
Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово-Кременная, устанавливают танковые заграждения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.