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17:15 (мск), источник: Life.ru

ВСУ нанесли удар по селу Тишанка Белгородской области

ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области, никто не пострадал, но повреждено пять частных домов. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. Пострадавших нет. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — уточнил он.

Кроме того, зафиксированы прилёты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах, пострадавших нет, а в Вериговке разрушения получили два домовладения, добавил глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела украинскими войсками города Шебекино, в ходе которого погибло два мирных жителя, а пострадало 13. По словам главы региона, в тяжёлом состоянии на данный момент находится ещё пять человек.

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