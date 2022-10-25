ВСУ нанесли удар по селу Тишанка Белгородской области

«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. Пострадавших нет. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — уточнил он.
Кроме того, зафиксированы прилёты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах, пострадавших нет, а в Вериговке разрушения получили два домовладения, добавил глава региона.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела украинскими войсками города Шебекино, в ходе которого погибло два мирных жителя, а пострадало 13. По словам главы региона, в тяжёлом состоянии на данный момент находится ещё пять человек.